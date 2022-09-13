⚽ Sports.ru ищет автора в раздел Медиафутбола

Вы из тех юзеров Sports.ru, кто поставил плюсы всем поcтам о Медиалиге? Может, хотите писать для нас о 2Drots, Райзене и тренере Мостовом? Тогда эта новость для вас.

Что требуется:

• Жить в Москве, так как тут проходят почти все матчи Медиалиги

• Уметь быстро думать и реагировать

• Делать короткий текстовый контент в разных форматах: пересказ событий, объединение разных фрагментов информации в стройную картинку, записывать и расшифровывать интервью с героями Медиалиги

• Делать видео с матчей Медиалиги

Преимуществом будет наличие базовых навыков работы в графических и видеоредакторах – или готовность этому научиться.

Скидывайте заявки в свободной форме (резюме, рассказ о себе, презентация, видос, любой жанр) на mediafootball@sports.ru и ждите тестовое задание, если ваша заявка нам понравится.