Гришин об удалениях в игре с «Металлургом»: «Неаккуратная игра. Где-то высоко поднятая клюшка, подводили какие-то вещи. Похвалил ребят, что в тяжелой ситуации они выиграли 3-й период»

Игорь Гришин высказался после матча с «Металлургом».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги матча с «Металлургом» (3:4 Б).

– Почему ваша команда в третьем периоде хватала так много удалений?

– Неаккуратная игра. Где-то высоко поднятая клюшка. Подводили какие-то вещи. Никто же не хочет удаляться. Но бывает потеря концентрации, нехватка сил, неаккуратная игра – все из-за этого.

Есть глупые удаления, когда игрок контролирует шайбу лицом в борт, а его толкают в спину. Но таких удалений сегодня не было. Да, клюшки надо контролировать. Где-то она скользнула, где-то подлетела. Но это игра, бывает всякое. Что тут сделаешь?

Я похвалил ребят, что в тяжелой ситуации они выиграли третий период. Хотя мы много были в меньшинстве.

– А когда Егор Коробкин разобрался с вашей защитой – казалось, вы его недооценили.

– Это все идет из тренировочного процесса. Мы не отрабатываем «один против четверых». Но работаем над тем, что за шайбу надо бороться. И не расслабляться, когда шайбой владеет противник, даже когда он в одиночку против всех.

На тренировке на это обращается внимание. За такие вещи мы и ругаем игроков, что они в случае потери шайбы не пытаются ее отобрать. Нельзя выключаться на тренировках, не очень хорошо работать. Надеюсь, для нас это в будущем станет мотивацией, – сказал Гришин.