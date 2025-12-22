Андрей Разин подвел итоги матча «Металлурга» против «Нефтехимика».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин заявил, что хочет побыстрее забыть игру против «Нефтехимика » (4:3 Б).

– Такой ужасной игры давно не было. Болельщики, наверное, уснули, смотря, как мы играем. Сложно комментировать… Два светлых пятна – гол Коробкина и буллиты. Хочется эту игру побыстрее забыть.

– Почему сегодня Петунин оказался вне заявки?

– Потому что в последнем матче у него было много потерь, ошибок. Но сейчас у нас есть пять полноценных троек плюс Евгений Кузнецов . У нас выбор хоккеистов большой в нападении. Поэтому хочется всем дать поиграть. И не расплескаться в чемпионате, чтобы оставались эмоции.

Я могу объяснить этот матч только последней игрой с «Трактором», когда команда была настроена, билась и боролась. Провели хороший матч. Но я уже сказал ребятам, что нельзя все 68 игр провести на высочайшем уровне. Невозможно везде иметь высочайший настрой.

Ротация будет, но не из-за ошибок, а чтобы дать человеку отдохнуть, посмотреть хоккей сверху, немного соскучиться по игре. А потом выходить уже со свежими силами, – сказал Разин.

«Металлург» выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 4:3 с «Нефтехимиком» по буллитам. Команда Разина идет 1-й в КХЛ