  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гришин о 3:4 от «Металлурга»: «Во 2-м периоде потеряли концентрацию, пропустили глупый гол, на 3-й вышли с настроем отыграться. Получилось, очко заработали. На буллитах мастерство оказалось выше у противника»
2

Гришин о 3:4 от «Металлурга»: «Во 2-м периоде потеряли концентрацию, пропустили глупый гол, на 3-й вышли с настроем отыграться. Получилось, очко заработали. На буллитах мастерство оказалось выше у противника»

Игорь Гришин высказался о поражении «Нефтехимика» от «Металлурга».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался после матча с «Металлургом» (3:4 Б).

– Это уже четвертая игра между нашими командами в этом сезоне. Мы уже изучили друг друга досконально. И мы их, и они нас.

Мы специально готовились к этому матчу. Вышли, нормально все делали. Но во втором периоде потеряли концентрацию, пропустили абсолютно глупый гол, когда были в большинстве. Один соперник обыграл четверых наших хоккеистов и забил.

Это на какой момент подломило нашу психологию. Пришлось даже во втором перерыве чуть повысить голос в раздевалке.

На третий период мы вышли с настроем биться, отыграться. И это получилось. Половину периода провели в меньшинстве, но выстояли. Хоть и пропустили в третьем меньшинстве. Но очко заработали. А на буллитах мастерство оказалось выше у противника.

– Вашему календарю не позавидуешь. Трудно ли было играть сейчас после трех поражений кряду?

– Третье поражение было до перерыва, где-то вдалеке. То, что мы в той серии мало забивали, – это сказывалось. В каких-то моментах нам не удавалось забить.

В этом матче мы тоже имели достаточно моментов и в контратаки убегали. Конечно, когда не забиваешь, это все давит – и на тренерский штаб, и на игроков. Мы стараемся как-то разгрузить ребят психологически.

– Почему на буллиты вы выпустили вратаря Озолина?

– Мы такую комбинацию используем в буллитных сериях, хотя их не очень много. И побеждали при такой ротации, когда меняли Долганова на Озолина. Но сегодня мастерство игроков «Металлурга» оказалось выше, – сказал Гришин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoМеталлург Мг
logoИгорь Гришин
logoЯрослав Озолин
logoФилипп Долганов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Металлург» выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 4:3 с «Нефтехимиком» по буллитам. Команда Разина идет 1-й в КХЛ
сегодня, 16:47
Кузнецов – вне состава «Металлурга» на матч с «Нефтехимиком». Форвард сыграл 4:49 с «Трактором», не выходя в 3-м периоде
сегодня, 13:24
«Металлург» выиграл 23 из 29 домашних матчей против «Нефтехимика» в КХЛ. Магнитогорцы – явные фавориты сегодня
сегодня, 12:45
Главные новости
Разин о Кузнецове: «Женька не в идеальном, но и не в разобранном состоянии. Ему хочется помочь. Это моя боль…»
7 минут назад
Роман Ротенберг: «Обсуждаем проект «Красная Машина Сити» как спортивный город, где среда формирует человека через спорт. Общались с Тульской, Новосибирской и Московской областями»
19 минут назад
ЦСКА о 79-летии: «Помним великую историю клуба и делаем все, чтобы приумножить его славу. ЦСКА – это синоним побед, кузница чемпионов, самая титулованная команда страны»
32 минуты назад
Разин о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Такой ужасной игры давно не было, болельщики уснули, наверное. Два светлых пятна – гол Коробкина и буллиты. Хочется побыстрее забыть этот матч»
42 минуты назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Сент-Луисом», «Филадельфия» – с «Ванкувером», «Анахайм» против «Сиэтла», «Коламбус» в гостях у «Лос-Анджелеса»
44 минуты назад
КХЛ. «Спартак» играет с «Шанхаем», «Металлург» победил «Нефтехимик»
сегодня, 17:30Live
Сорокин не сыграет против «Нью-Джерси». У вратаря «Айлендерс» небольшая проблема со здоровьем
сегодня, 17:35
Кицын установил новый снайперский рекорд ВХЛ. У него 215 шайб с учетом плей-офф
сегодня, 17:15
Ротенберг о проекте «Красная Машина Двор»: «Хочется вернуться к тому, что было популярно в СССР. Все начинается во дворе. Можем найти там талантливых игроков, как делал Тарасов»
сегодня, 17:02
«Металлург» выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 4:3 с «Нефтехимиком» по буллитам. Команда Разина идет 1-й в КХЛ
сегодня, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
сегодня, 16:30Тесты и игры
Гамзин о матче с «Динамо»: «Думал, что будет бойня, но получилось какое-то затишье. Тяжело, когда до тебя не доезжают соперники, теряешь фокус, тонус мышц, окисляешься»
сегодня, 16:01
Карлсон сделал 590-ю передачу и вышел на чистое 5-е место в истории НХЛ среди американских защитников
сегодня, 15:53
Директор «Северстали» о Пилипенко: «Рассматриваем все варианты. Мы не готовы просто так расстаться с игроком, забрасывающим по 30 шайб за сезон»
сегодня, 13:11
Сикьюра о Кравцове: «Если хоккеист не попал в НХЛ – это не значит, что он слабый. Это странная лига, причиной могут быть обстоятельства или возможности клуба»
сегодня, 10:28
«Баффало» выиграл 6 матчей подряд впервые с 2022 года. Клуб идет 14-м на Востоке
сегодня, 09:35
Серебряков, Лямкин и Косолапов – игроки недели в КХЛ. Нечаев из «Металлурга» – лучший новичок
сегодня, 09:12
Назаров о КХЛ: «Лучший хоккейный турнир в Европе. В столь непростое время игроки должны радовать болельщиков положительными эмоциями и результатом»
сегодня, 08:57
Джей Ти Миллер пропустит несколько недель из-за травмы плеча. У форварда «Рейнджерс» 10+12 за 35 игр в этом сезоне НХЛ
сегодня, 08:45
Дмитрий Федоров об одежде тренеров: «В НХЛ работают в разных костюмах, в наших лигах все в одном и том же. Правила нашей жизни – пусть остается как есть и чтобы никто не выделялся»
сегодня, 08:11