Гришин о 3:4 от «Металлурга»: «Во 2-м периоде потеряли концентрацию, пропустили глупый гол, на 3-й вышли с настроем отыграться. Получилось, очко заработали. На буллитах мастерство оказалось выше у противника»

Игорь Гришин высказался о поражении «Нефтехимика» от «Металлурга».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался после матча с «Металлургом» (3:4 Б).

– Это уже четвертая игра между нашими командами в этом сезоне. Мы уже изучили друг друга досконально. И мы их, и они нас.

Мы специально готовились к этому матчу. Вышли, нормально все делали. Но во втором периоде потеряли концентрацию, пропустили абсолютно глупый гол, когда были в большинстве. Один соперник обыграл четверых наших хоккеистов и забил.

Это на какой момент подломило нашу психологию. Пришлось даже во втором перерыве чуть повысить голос в раздевалке.

На третий период мы вышли с настроем биться, отыграться. И это получилось. Половину периода провели в меньшинстве, но выстояли. Хоть и пропустили в третьем меньшинстве. Но очко заработали. А на буллитах мастерство оказалось выше у противника.

– Вашему календарю не позавидуешь. Трудно ли было играть сейчас после трех поражений кряду?

– Третье поражение было до перерыва, где-то вдалеке. То, что мы в той серии мало забивали, – это сказывалось. В каких-то моментах нам не удавалось забить.

В этом матче мы тоже имели достаточно моментов и в контратаки убегали. Конечно, когда не забиваешь, это все давит – и на тренерский штаб, и на игроков. Мы стараемся как-то разгрузить ребят психологически.

– Почему на буллиты вы выпустили вратаря Озолина?

– Мы такую комбинацию используем в буллитных сериях, хотя их не очень много. И побеждали при такой ротации, когда меняли Долганова на Озолина. Но сегодня мастерство игроков «Металлурга» оказалось выше, – сказал Гришин.