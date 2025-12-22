Разин о Кузнецове: «Женька не в идеальном, но и не в разобранном состоянии. Ему хочется помочь. Это моя боль…»

  • Спортс
7

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отметил, что хочет помочь нападающему Евгению Кузнецову.

Сегодня «Металлург» победил «Нефтехимик» (4:3 Б). Кузнецов не вошел в заявку на матч.

– «Металлург» набрал 11 очков в последних шести матчах, но вы жестко критикуете команду. Это связано с тем, что впереди игра с «Авангардом»?

– Это с Омском вообще не связано. А с чем – сказать не могу. Пусть это останется тайной.

– От кого шла инициатива прервать аренду Кирилла Жукова в «Ладе»?

– Если честно, то я был удивлен. Он там играл, причем неплохо. Но как мне сказал Евгений Бирюков, это «Лада» отказалась от него.

Как его использовать – посмотрим. Это зависит от того, как у нас будет выглядеть лазарет. Сейчас у нас есть семь защитников, вышел Минулин, плюс Полтарчук. Дальше будем смотреть за его выступлением в ВХЛ.

А шанс Жукову надо дать – как мне показалось, он неплохо выступал в КХЛ.

– В связи с этим возвращением вы продолжите искать защитника?

– Конечно, мы общаемся на эту тему. И брать защитника ради того, чтобы он был – мы не станем. Хочется взять того, кто нас усилит. Но чтобы сейчас нам на рынке отдали того, кого мы хотим – это практически нереально.

Или вот вчера мы с Гришиным общались по одному защитнику. Они просят взамен игрока, которого мы не отдадим ни в коем случае.

– Представители «Северстали» заявили, что готовы рассмотреть обмен Кирилла Пилипенко.

– У нас и так пять троек нападения. Сейчас еще и Люк Джонсон вышел, ребята из лазарета вернулись. Женька Кузнецов не в идеальном, но и не в разобранном состоянии. Ему тоже хочется где-то помочь. Это моя боль…

И этому хочется помочь, и этого хочется подтащить. Вроде Серега Толчинский сейчас заиграл. Нашел себя. Но куда нам еще и Пилипенко? Чтобы брать хоккеиста, его надо как-то использовать.

Например, мы брали Ткачева – мы знали, где будем его использовать. Брали Исхакова – знали тоже. Сейчас появляются фамилии, которые можно взять. Но перенасыщение высококлассными хоккеистами – тоже не хорошо.

Коллектив формируется в здоровой обстановке, когда все довольны своей ролью в команде. А когда человек не получает удовлетворения от своих действий, то он будет недоволен. И задача нашего тренерского штаба – всех хоккеистов сделать счастливыми, – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
