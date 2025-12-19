  • Спортс
  Гончаров о том, видит ли смысл в сборе игроков на матчи с Беларусью и Казахстаном: «Глядя на уровень – нет. Не понимаю, зачем это нужно. Против белорусов и так играем в КХЛ»
7

Гончаров о том, видит ли смысл в сборе игроков на матчи с Беларусью и Казахстаном: «Глядя на уровень – нет. Не понимаю, зачем это нужно. Против белорусов и так играем в КХЛ»

Максим Гончаров: не вижу смысла в матчах с Беларусью и Казахстаном.

Бывший защитник клубов КХЛ Максим Гончаров поделился мнением по поводу целесообразности матчей против команд Беларуси и Казахстана.

В декабре сборная «России 25» обыграла сборные Беларуси и Казахстана с общим счетом 12:2 в рамках Кубка Первого канала.

– Ты видишь смысл в сборе игроков на матчи с Беларусью и Казахстаном?

– Глядя на уровень этих матчей, склоняюсь к тому, что нет. Честно говоря, не понимаю, зачем это нужно.

При этом у белорусов действительно есть ряд неплохих игроков, но против них мы и так играем в КХЛ. Все друг друга прекрасно знают.

Это не тот случай, когда на Евротуре играли против хоккеистов из сильных чемпионатов Швеции или Финляндии.

Сейчас этот же опыт можно перенять, играя за свои клубы в КХЛ, – сказал Максим Гончаров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
