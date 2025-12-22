ЦСКА подписал контракт с Калининым до конца сезона. Ранее 34-летний форвард был на пробном договоре (Артур Хайруллин)

ЦСКА подписал контракт с Сергеем Калининым до конца сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ЦСКА подписал контракт с Сергеем Калининым до конца сезона.

Ранее 34-летний форвард находился в команде на пробном договоре. Он провел 3 игры и не набрал очков при среднем игровом времени 9:30.

Как сообщает Metaratings, Калинин заработает около 10 млн рублей за остаток нынешнего сезона.

Никитин о Калинине в ЦСКА: «Знали, кого берем, не испытывали больших иллюзий. Что мы ожидали, то и получили, нам нужен игрок для ротации»