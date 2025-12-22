  • Спортс
Ротенберг о победе на КПК-2025: «С этой командой можно брать золото ЧМ, очень сильная сборная. Продолжаем работать во благо российского хоккея»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу на Кубке Первого канала.

– Во главе сборной «Россия 25» вы победили на двух турнирах в Новосибирске – в формате «3 на 3» и в обычном хоккее. Получили снова удовольствие от того, что работаете главным тренером?

– В первую очередь, у нас собрались очень сильные талантливые игроки. Я горжусь тем, что могу работать с этими ребятами. Они очень одаренные. С ними интересно созидать на льду, много забивать и не пропускать. Это очень сильная сборная. Уверен, что этим составом мы могли бы спокойно поехать на чемпионат мира и дойти до очень высоких мест. С этой командой можно брать золото!

Я горжусь, что могу работать с такими ребятами. Продолжаем работать дальше во благо российского хоккея! – сказал Ротенберг.

Фетисов о Ротенберге во главе сборной после допуска: «Не хочу заниматься догадками – может, нас еще 3 года не вернут. Ни одну игру «России 25» не смотрел, соперники неинтересны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
