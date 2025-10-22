«Спартак» в 12-й раз выиграл, уступая в три шайбы, и повторил рекорд «Ак Барса». У «Динамо» 11 таких побед в КХЛ, у СКА и «Металлурга» – по 9

«Спартак» повторил рекорд по камбэкам в КХЛ при разнице в три шайбы.

«Спартак » дома выиграл у «Шанхай Дрэгонс » (7:6 Б) в FONBET КХЛ. Команда Алексея Жамнова уступала со счетом 3:6 по ходу третьего периода и сравняла его за 12 секунд до сирены.

Московский клуб в 12-й раз одержал победу в КХЛ, отыграв разницу в три гола, и повторил достижение «Ак Барса».

У «Ак Барса » было 152 случая, когда соперник вел в счете в три шайбы, у «Спартака » – 223 таких ситуации.

Московское «Динамо » 150 раз уступало с такой разницей и одержало 11 волевых побед. По 9 раз это делали СКА (121) и «Металлург» (177).