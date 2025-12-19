«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» (2:1 ОТ) – 13-я победа в гостях в сезоне.

«Рейнджерс » обыграли «Сент-Луис » (2:1 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ .

Вратарь нью-йоркцев Игорь Шестеркин отразил 26 из 27 бросков «блюзменов» и стал 1-й звездой встречи. В 28 играх в сезоне у него стало 14 побед при 14 поражениях (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,49).

Победа на выезде стала для команды Майка Салливана 13-й в текущем сезоне (13-5-1 в 19 играх, набрано 27 очков – 71%).

При этом дома команда выиграла только 4 матча из 17 (4-10-3, набрано 11 очков – 32,3%).

С 38 очками в 36 играх клуб из Нью-Йорка занимает 11-е место в Восточной конференции.