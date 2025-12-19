Сергей Иванов: «Многие вратари в НХЛ вообще не умеют садиться на шпагат, но играют и выигрывают кубки. Важно быть гибким, эластичным»
Голкипер СКА Сергей Иванов поделился мыслями о тренировочном процессе вратарей.
– Чем тренировки вратарей отличаются от тренировок полевых игроков?
– Если брать зал, то, конечно, мы корректируем веса. Упражнения стараемся делать те же, что и команда, но берем чуть меньший вес и делаем меньше подходов.
Даже не столько вес, сколько объем меньше. Но в целом стараемся делать все то же самое, потому что нам тоже сила нужна, взрыв нужен, все нужно.
– А дополнительные тренировки на растяжку у вас есть?
– В сезоне, наверное, нет. Если сам, то это валик, велосипед. Ну и процедуры: холодная ванна, криокамера.
– У вас даже криокамера есть?
– Да, у нас она появилась. В Хоккейном городе СКА, мне кажется, вообще все есть. В этом плане очень здорово.
– Насколько для вратаря важно, например, садиться на шпагат?
– Раньше все играли на шпагатах, тогда это было обязательным.
Сейчас смотришь НХЛ – многие вратари вообще не умеют садиться на шпагат, но играют и выигрывают кубки. Поэтому это не самое важное.
Важно быть гибким, важно быть эластичным, чтобы травм было меньше. А шпагат – у каждого своя игра.
– Вы сами садитесь на шпагат?
– В щитках – да, – сказал Сергей Иванов.