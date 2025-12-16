Мика Зибанежад не сыграл с «Анахаймом» из-за пропуска собрания «Рейнджерс».

Форвард «Рейнджерс » Мика Зибанежад не вошел в состав команды на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (1:4).

Главный тренер клуба из Нью-Йорка Майк Салливан принял такое решение в связи с тем, что 32-летний швед пропустил командное собрание в понедельник утром.

«Мы с Микой обсудили это. В городе иногда возникают логистические трудности, но Мика понимает важность правил, выполнения которых мы все ожидаем друг от друга.

Я думаю, что он чувствует себя ужасно. Мика – честный и замечательный человек. Он взял на себя ответственность. Конечно, мы бы не хотели, чтобы такое происходило», – сказал Салливан.

В текущем сезоне у Зибанежада 25 (11+14) очков в 33 играх при полезности «минус 7».