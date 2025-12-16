Зибанежад не сыграл в матче с «Анахаймом» из-за пропуска собрания «Рейнджерс». Салливан сказал, что игрок «взял на себя ответственность»
Мика Зибанежад не сыграл с «Анахаймом» из-за пропуска собрания «Рейнджерс».
Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад не вошел в состав команды на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4).
Главный тренер клуба из Нью-Йорка Майк Салливан принял такое решение в связи с тем, что 32-летний швед пропустил командное собрание в понедельник утром.
«Мы с Микой обсудили это. В городе иногда возникают логистические трудности, но Мика понимает важность правил, выполнения которых мы все ожидаем друг от друга.
Я думаю, что он чувствует себя ужасно. Мика – честный и замечательный человек. Он взял на себя ответственность. Конечно, мы бы не хотели, чтобы такое происходило», – сказал Салливан.
В текущем сезоне у Зибанежада 25 (11+14) очков в 33 играх при полезности «минус 7».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NY Post
