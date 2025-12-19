Губерниев про 6 матчей Овечкина без голов: «Он машина, что ли? Должен в каждой игре забивать? Тогда биатлонистка Шевченко должна побеждать в каждой гонке. Так не бывает»
Дмитрий Губерниев прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по поводу безголевой серии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которая достигла шести матчей.
«Никакого повода переживать нет, Овечкин что, машина, что ли? Он должен в каждой игре забивать?
Тогда биатлонистка Наташа Шевченко должна побеждать в каждой гонке. Так не бывает. Это спорт. Сегодня не забивает, завтра – забьет.
Все в порядке, главное, чтобы Александр был здоров», – сказал Дмитрий Губерниев.
В этом сезоне Овечкин набрал 31 (14+17) балл при полезности «плюс 9» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
