  • Шафигуллин и Чеккони дисквалифицированы на один матч. Они нанесли удары судье в лицо во время потасовки в игре «Нефтехимика» и «Авангарда»
Видео
0

Шафигуллин и Чеккони дисквалифицированы на один матч КХЛ.

Булат Шафигуллин («Нефтехимик») и Джозеф Чеккони («Авангард») дисквалифицированы на один матч.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Авангардом» (0:3).

Напомним, нападающий «Нефтехимика» Шафигуллин во время потасовки целился в Чеккони, но попал в лицо судье. В результате Шафигуллин получил 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча.

Чеккони также нанес удар арбиру, но не был наказан.

«На основании представленных материалов принято решение:

– оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина по п.1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

– наложить на защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони наказание по п.1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
