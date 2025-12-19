«Торонто» идет 31-м в НХЛ по реализации большинства (14,1%) – хуже только у «Калгари». Команда Беруби не реализовала все 5 попыток против «Вашингтона»

«Торонто» не реализовал ни одной из пяти попыток в большинстве против «Вашингтона».

«Торонто» проиграл «Вашингтону » (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Команда тренера Крэйга Беруби не использовала ни одной из пяти возможностей при игре в большинстве в этой игре.

В этом сезоне реализация большинства «Мэйпл Лифс» составляет 14,1% – это 31-е место из 32 команд в НХЛ. Хуже показатель только у «Калгари» (14%).

В прошлом сезоне этот компонент у «Торонто» был 13-м в регулярке НХЛ (21,8%).

«Мэйпл Лифс» сейчас находятся на 14-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков в 33 матчах.

Беруби о поражении 0:4: «Вашингтон» играл более напористо и страстно, в отличие от «Торонто». Почему так – спросите у парней, не у меня»