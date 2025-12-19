«Металлург» запустил сериал, посвященный 70-летию клуба. ВидеоСпортс’’ эксклюзивно покажет все выпуски

ВидеоСпортс’’ покажет сериал, посвященный 70-летию «Металлурга».

«Металлург » запустил сериал о клубе.

«7-10 главных вопросов» – проект, посвященный 70-летию «Металлурга». ВидеоСпортс’’ эксклюзивно покажет все выпуски сериала.

В первом выпуске спортивный директор клуба Евгений Бирюков рассказал, как начинал хоккейный путь в магнитогорском клубе, какое из чемпионств для него самое дорогое, чем запомнился Евгений Малкин в начале карьеры и что ждет магнитогорский хоккей в будущем.

