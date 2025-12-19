0

«Динамо» пытается расстаться с Комтуа, Адамчуком и Джиошвили (Алексей Шевченко)

«Динамо» намерено отказаться от нескольких хоккеистов.

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что «Динамо» хочет найти варианты расставания с защитником Кириллом Адамчуком и нападающим Максимом Джиошвили.

Также среди возможных кандидатов на расставание – форвард Максим Комтуа.

«Как стало известно, «Динамо» пытается расстаться с «игроками Кудашова». В этом списке Адамчук, Джиошвили. Вероятно, Комтуа», – написал Алексей Шевченко.

По ходу сезона бело-голубые уволили главного тренера Алексея Кудашова. Его заменил Вячеслав Козлов.

В этом сезоне Адамчук набрал 5 (2+3) очков при полезности «минус 2» в 36 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Джиошвили записал на свой счет 9 (3+6) баллов при полезности «минус 1» в 36 играх. Комтуа отметился 23 (11+12) очков при полезности «минус 9» в 33 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
