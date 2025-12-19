Морозов об отставках в этом сезоне: «Конкуренция в КХЛ стала больше – почти нет очевидных лидеров и аутсайдеров. Больше стало серий поражений у отдельных команд»
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался по поводу количестве отставок в нынешнем сезоне.
По ходу этого сезона тренеры сменились в «Сочи», «Ладе», московском «Динамо», «Тракторе», «Амуре», «Адмирале» и «Сибири».
– В этом сезоне не слишком ли большая текучка тренерских кадров в клубах КХЛ?
– Примерно на прежнем уровне.
– Кажется, что в этом сезоне количество увольнений главных тренеров и их помощников все равно аномальное по сравнению с предыдущими годами…
– Потому что сейчас конкуренция в КХЛ стала больше. Почти нет очевидных лидеров и аутсайдеров, как раньше.
По крайней мере, их стало гораздо меньше. Соответственно, больше стало клубов, которые проигрывают чаще, чем раньше.
Больше стало серий поражений у отдельных команд, на которые руководители реагируют сменой тренера, – сказал Алексей Морозов.