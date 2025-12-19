  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Морозов об отставках в этом сезоне: «Конкуренция в КХЛ стала больше – почти нет очевидных лидеров и аутсайдеров. Больше стало серий поражений у отдельных команд»
0

Морозов об отставках в этом сезоне: «Конкуренция в КХЛ стала больше – почти нет очевидных лидеров и аутсайдеров. Больше стало серий поражений у отдельных команд»

Алексей Морозов оценил количество отставок в этом сезоне КХЛ.

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался по поводу количестве отставок в нынешнем сезоне.

По ходу этого сезона тренеры сменились в «Сочи», «Ладе», московском «Динамо», «Тракторе», «Амуре», «Адмирале» и «Сибири».

– В этом сезоне не слишком ли большая текучка тренерских кадров в клубах КХЛ?

– Примерно на прежнем уровне.

– Кажется, что в этом сезоне количество увольнений главных тренеров и их помощников все равно аномальное по сравнению с предыдущими годами…

– Потому что сейчас конкуренция в КХЛ стала больше. Почти нет очевидных лидеров и аутсайдеров, как раньше.

По крайней мере, их стало гораздо меньше. Соответственно, больше стало клубов, которые проигрывают чаще, чем раньше.

Больше стало серий поражений у отдельных команд, на которые руководители реагируют сменой тренера, – сказал Алексей Морозов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
logoТрактор
logoЛада
logoДинамо Москва
logoАмур
logoКХЛ
logoАлексей Морозов
logoАдмирал
logoСочи
logoСибирь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Салават» подписал пробный контракт с Бутузовым. Форвард набрал 2 очка в 25 матчах за «Сибирь» в этом сезоне
17 минут назад
Фетисов о Клэбо: «Биполярное расстройство – с этим многое связано. Спортсмены должны понимать ответственность. Ведь спорт должен быть вне политики»
55 минут назад
«Каждые 10 страниц «Мертвых душ» я засыпал. Русская литература известна красивым описанием дерева на полторы страницы – такие моменты выбешивают». Защитник «Магнитки» Егоров о чтении
сегодня, 11:05
Ротенберг, Ковалев и Андронов проведут мастер-класс для сборной U16: «Уделим внимание улучшению выносливости, дыхания, координации и силовой базы»
сегодня, 10:54
Беруби о поражении 0:4: «Вашингтон» играл более напористо и страстно, в отличие от «Торонто». Почему так – спросите у парней, не у меня»
сегодня, 10:30
КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Трактор» против «Металлурга», «Шанхай» сыграет с «Ладой»
сегодня, 10:15
Экс-форвард «Сибири» Бутузов может подписать контракт с «Салаватом» (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 09:53
Форвард «Барыса» Веккионе о конине: «Нам пришлось попробовать. Не хотел бы повторять этот опыт, хотя не сказал бы, что было совсем плохо»
сегодня, 09:23
Морозов о расторжении контрактов: «КХЛ не закрывает глаза на это, но все в соответствии с регламентом. Лига прорабатывает изменения, чтобы урегулировать ситуацию»
сегодня, 09:11
Тренировки в проекте «Красная Машина Двор» будут проходить в Подмосковье: «Главная задача – вернуть хоккею массовость и доступность!»
сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Металлург» вернул Жукова из аренды в «Ладе». Защитник сыграл 24 матча в этом сезоне КХЛ
28 минут назад
«Нью-Джерси» и «Юта» интересуются форвардом «Лос-Анджелеса» Дано. У него зарплата 5,5 млн долларов в год и 0+5 в 30 матчах сезона
44 минуты назад
Поляков о питании: «В чем проблема тех, кто падок на фастфуд? Либо не доезжают до дома, пока голодные, либо не восполняют норму углеводов. После отказа от сахара кожа на лице стала лучше»
сегодня, 10:42
Вратарь СКА Иванов о «Коламбусе»: «Придется через АХЛ проходить, чтобы попасть в НХЛ. Шестеркин пробивался через фарм-клуб. Я этого не боюсь»
сегодня, 10:05
Чернышов сделал 2-ю передачу в 2 матчах за «Сан-Хосе». Форвард нанес 3 броска и сыграл 18:39 против «Далласа»
сегодня, 09:37Видео
Юбердо набрал 800 очков в НХЛ за 942 матча. У форварда «Калгари» 259 голов и 541 передача в регулярках лиги
сегодня, 08:48
Защитник «Баффало» Тимминс пропустит 6-8 недель из-за перелома ноги в матче с «Филадельфией». У него 0+6 в 33 играх сезона НХЛ
сегодня, 08:36
37-летний Лучич перешел в британский «Файф Флайерс». Главный спонсор расторг отношения с клубом на фоне критики трансфера из-за прошлых проблем экс-игрока НХЛ с законом
сегодня, 07:58
Штюцле провел 400-й матч в НХЛ. У форварда «Оттавы» 360 очков – среди немецких игроков на этом отрезке больше было только у Драйзайтля (387)
сегодня, 07:40
Три вратаря – Улльмарк, Томпсон и Форсберг – стали звездами дня в НХЛ. Первые двое сыграли на ноль
сегодня, 07:10