Люзенков о 2:3 от «Адмирала»: «Нас расслабила 1-я шайба, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. Лидера команды спровоцировали, он получил 3 подряд удаления»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков подвел итоги матча против «Адмирала» (2:3).
– Предельно все понятно. Следствие игры – ненужные удаления, лидера команды спровоцировали, он получил три подряд удаления. Мы не заработали удаления, к сожалению.
Первая шайба расслабила нас, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. В третьем периоде побежали активно, где-то начали выигрывать борьбу. Как итог – проиграли по броскам, проиграли стыки.
Вшестером надо элементарно бросать по воротам, а мы ни одного броска не нанесли.
– Как успокоить Бека, чтобы не было таких эмоций?
– В прошлом сезоне у него тоже были такие проблемы, надо будет индивидуально разговаривать. Он все понимает, я понимаю его как спортсмен. Будем с ним лечить эти вещи, – сказал Люзенков.