Люзенков о 2:3 от «Адмирала»: «Нас расслабила 1-я шайба, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. Лидера команды спровоцировали, он получил 3 подряд удаления»

Ярослав Люзенков высказался о матче «Сибири» против «Адмирала».

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков подвел итоги матча против «Адмирала » (2:3).

– Предельно все понятно. Следствие игры – ненужные удаления, лидера команды спровоцировали, он получил три подряд удаления. Мы не заработали удаления, к сожалению.

Первая шайба расслабила нас, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. В третьем периоде побежали активно, где-то начали выигрывать борьбу. Как итог – проиграли по броскам, проиграли стыки.

Вшестером надо элементарно бросать по воротам, а мы ни одного броска не нанесли.

– Как успокоить Бека, чтобы не было таких эмоций?

– В прошлом сезоне у него тоже были такие проблемы, надо будет индивидуально разговаривать. Он все понимает, я понимаю его как спортсмен. Будем с ним лечить эти вещи, – сказал Люзенков.