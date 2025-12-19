Куинн Хьюз сыграл 32:02 в матче с «Коламбусом» – его рекордное игровое время в НХЛ. «Миннесота» выиграла 3 из 3 игр с общим счетом 16:4 после перехода защитника
Куинн Хьюз сыграл больше 32 минут в матче с «Коламбусом».
Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз провел на льду 32:02 (1:14 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве) в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2).
Американец не отметился результативными действиями и нанес один бросок по воротам.
Добавим, что другой защитник «Уайлд» Брок Фэйбер сыграл 30:57 (0:24 – в большинстве, 1:38 – в меньшинстве).
Это рекордное игровое время для Хьюза в карьере в НХЛ, а также лучший результат для всех хоккеистов лиги без учета овертайма в этом сезоне.
После перехода Куинна «Миннесота» выиграла три из трех матчей с общим счетом 16:4.
