  • «Адмирал» победил «Сибирь» (3:2) и впервые выиграл при Гизатуллине, прервав серию из 5 поражений
«Адмирал» прервал серию поражений из пяти матчей в КХЛ.

«Адмирал» обыграл «Сибирь» (3:2) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, дальневосточный клуб прервал серию из пяти поражений и впервые победил при Ильнуре Гизатуллине, который сменил Леонида Тамбиева во главе команды.

На данный момент «Адмирал» располагается на 10-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 34 матчах.

«Сибирь» идет на 11-й позиции в конференции, имея в активе 28 баллов в 36 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
Ильнур Гизатуллин
logoАдмирал
logoСибирь
