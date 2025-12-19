  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ с 14 голами. Защитник «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Торонто»
0

Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ с 14 голами. Защитник «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Торонто»

Джейкоб Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ.

Джейкоб Чикран из «Вашингтона» лидирует в гонке лучших снайперов среди защитников в этом сезоне НХЛ.

Канадский защитник сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (4:0).

Таким образом, в его активе 14 голов в текущем чемпионате. Чикран на одну шайбу опережает Зака Веренски из «Коламбуса», у которого 13 голов. Оба провели по 34 матча. Кэйл Макар из «Колорадо» забил 10 голов в 33 матчах.

Чикран набрал 28 (14+14) очков при полезности «плюс 25» в чемпионате.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoВашингтон
logoДжейкоб Чикран
logoКоламбус
logoЗак Веренски
logoНХЛ
logoТоронто
logoКэйл Макар
logoКолорадо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Адмирал», «Трактор» против «Металлурга», «Шанхай» сыграет с «Ладой»
34 секунды назадLive
Поляков о книгах: «Больше всего цепляет Айн Рэнд – прочитал «Мы живые», читаю «Источник». Выделю «Атомные привычки» и «Финиша не существует» – они сформировали мое мышление на 40%»
45 минут назад
НХЛ. «Флорида» примет «Каролину», «Айлендерс» против «Ванкувера», «Колорадо» сыграет с «Виннипегом»
55 минут назад
Гончаров о том, видит ли смысл в сборе игроков на матчи с Беларусью и Казахстаном: «Глядя на уровень – нет. Не понимаю, зачем это нужно. Против белорусов и так играем в КХЛ»
сегодня, 12:58
«Салават» подписал пробный контракт с Бутузовым. Форвард набрал 2 очка в 25 матчах за «Сибирь» в этом сезоне
сегодня, 11:59
Фетисов о Клэбо: «Биполярное расстройство – с этим многое связано. Спортсмены должны понимать ответственность. Ведь спорт должен быть вне политики»
сегодня, 11:21
«Каждые 10 страниц «Мертвых душ» я засыпал. Русская литература известна красивым описанием дерева на полторы страницы – такие моменты выбешивают». Защитник «Магнитки» Егоров о чтении
сегодня, 11:05
Ротенберг, Ковалев и Андронов проведут мастер-класс для сборной U16: «Уделим внимание улучшению выносливости, дыхания, координации и силовой базы»
сегодня, 10:54
Беруби о поражении 0:4: «Вашингтон» играл более напористо и страстно, в отличие от «Торонто». Почему так – спросите у парней, не у меня»
сегодня, 10:30
Экс-форвард «Сибири» Бутузов может подписать контракт с «Салаватом» (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Торонто» идет 31-м в НХЛ по реализации большинства (14,1%) – хуже только у «Калгари». Команда Беруби не реализовал все 5 попыток против «Вашингтона»
22 минуты назад
Сергей Иванов: «Многие вратари в НХЛ вообще не умеют садиться на шпагат, но играют и выигрывают кубки. Важно быть гибким, эластичным»
36 минут назад
Голдобин про 6 очков в 5 матчах: «Мне доверяют, много играю в большинстве, уверенность набирается с каждой игрой. Поначалу у многих не шло – теперь потихонечку раскрываемся»
сегодня, 12:44
Куинн Хьюз сыграл 32:02 в матче с «Коламбусом» – его рекордное игровое время в НХЛ. «Миннесота» выиграла 3 из 3 игр с общим счетом 16:4 после перехода защитника
сегодня, 12:31
Морозов об отставках в этом сезоне: «Конкуренция в КХЛ стала больше – почти нет очевидных лидеров и аутсайдеров. Больше стало серий поражений у отдельных команд»
сегодня, 12:14
«Металлург» вернул Жукова из аренды в «Ладе». Защитник сыграл 24 матча в этом сезоне КХЛ
сегодня, 11:48
«Нью-Джерси» и «Юта» интересуются форвардом «Лос-Анджелеса» Дано. У него зарплата 5,5 млн долларов в год и 0+5 в 30 матчах сезона
сегодня, 11:32
Поляков о питании: «В чем проблема тех, кто падок на фастфуд? Либо не доезжают до дома, пока голодные, либо не восполняют норму углеводов. После отказа от сахара кожа на лице стала лучше»
сегодня, 10:42
Вратарь СКА Иванов о «Коламбусе»: «Придется через АХЛ проходить, чтобы попасть в НХЛ. Шестеркин пробивался через фарм-клуб. Я этого не боюсь»
сегодня, 10:05
Чернышов сделал 2-ю передачу в 2 матчах за «Сан-Хосе». Форвард нанес 3 броска и сыграл 18:39 против «Далласа»
сегодня, 09:37Видео