Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ с 14 голами. Защитник «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Торонто»

Джейкоб Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ.

Джейкоб Чикран из «Вашингтона » лидирует в гонке лучших снайперов среди защитников в этом сезоне НХЛ .

Канадский защитник сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Торонто » (4:0).

Таким образом, в его активе 14 голов в текущем чемпионате. Чикран на одну шайбу опережает Зака Веренски из «Коламбуса», у которого 13 голов. Оба провели по 34 матча. Кэйл Макар из «Колорадо » забил 10 голов в 33 матчах.

Чикран набрал 28 (14+14) очков при полезности «плюс 25» в чемпионате.