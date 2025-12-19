Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ с 14 голами. Защитник «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Торонто»
Джейкоб Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ.
Джейкоб Чикран из «Вашингтона» лидирует в гонке лучших снайперов среди защитников в этом сезоне НХЛ.
Канадский защитник сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (4:0).
Таким образом, в его активе 14 голов в текущем чемпионате. Чикран на одну шайбу опережает Зака Веренски из «Коламбуса», у которого 13 голов. Оба провели по 34 матча. Кэйл Макар из «Колорадо» забил 10 голов в 33 матчах.
Чикран набрал 28 (14+14) очков при полезности «плюс 25» в чемпионате.
Опубликовал: Никита Надёжин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости