  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Адмирала» Гизатуллин о 3:2 с «Сибирью»: «Выполнили задание, это залог успеха. Пытались забить в 3-м периоде, играли не по счету, в последние 10 минут была нервозность»
0

Тренер «Адмирала» Гизатуллин о 3:2 с «Сибирью»: «Выполнили задание, это залог успеха. Пытались забить в 3-м периоде, играли не по счету, в последние 10 минут была нервозность»

Ильнур Гизатуллин высказался о матче «Адмирала» против «Сибири».

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин высказался о победе в матче против «Сибири» (3:2).

– Ребята выполнили установку. Единственное, пытались забить в третьем периоде и играли не по счету, в последние десять минут была нервозность из-за пропущенной шайбы.

– За счет чего прервали пятиматчевую серию без побед? Убрали брак после матча с «Амуром»?

– Тогда сказал, что да, не было игровой практики. Выполнили задание, это залог успеха. Ну и забили больше одной шайбы.

Для команд, у которых стоит задача попадания в плей‑офф, все матчи за четыре очка. Для нас важна каждая игра, – сказал Гизатуллин. 

«Адмирал» победил «Сибирь» (3:2) и впервые выиграл при Гизатуллине, прервав серию из 5 поражений

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАдмирал
Ильнур Гизатуллин
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСибирь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов об отставках в этом сезоне: «Конкуренция в КХЛ стала больше – почти нет очевидных лидеров и аутсайдеров. Больше стало серий поражений у отдельных команд»
сегодня, 12:14
Геннадий Величкин: «Зачем нам Тамбиев, когда есть куча российских тренеров? Мне он не нравился своим поведением. «Адмирал» найдет более приемлемый вариант»
вчера, 17:10
Тамбиев не прощался с игроками «Адмирала»: «Не люблю эти сопли размазывать, показухой заниматься. Им все сказали, ни убавить, ни прибавить»
вчера, 13:21
Главные новости
«Че ты лаешь-то? Ну, пожалуйста, Сань. На весь стадион, все слышат». Арбитр – Радулову во время вбрасывания
9 минут назадВидео
КХЛ об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Ситуация была оперативно рассмотрена лигой. Судья пообщался с тренером и принес извинения»
44 минуты назад
«Динамо» пытается расстаться с Комтуа, Адамчуком и Джиошвили (Алексей Шевченко)
сегодня, 14:58
Бирюков о начале карьеры: «У нас в Касли никогда не было искусственного льда. Я мечтал увидеть, что это, и попасть в систему «Металлурга»
сегодня, 14:54Видео
«Адмирал» победил «Сибирь» (3:2) и впервые выиграл при Гизатуллине, прервав серию из 5 поражений
сегодня, 14:50
КХЛ. «Трактор» против «Металлурга», «Сибирь» проиграла «Адмиралу», «Шанхай» сыграет с «Ладой»
сегодня, 14:40Live
«Металлург» запустил сериал, посвященный 70-летию клуба. ВидеоСпортс’’ эксклюзивно покажет все выпуски
сегодня, 14:45Видео
Тренер молодежки «Спартака» Барков-старший будет помогать Жамнову в основной команде в ближайших матчах
сегодня, 14:32
Губерниев про 6 матчей Овечкина без голов: «Он машина, что ли? Должен в каждой игре забивать? Тогда биатлонистка Шевченко должна побеждать в каждой гонке. Так не бывает»
сегодня, 14:21
НХЛ. «Флорида» примет «Каролину», «Айлендерс» против «Ванкувера», «Колорадо» сыграет с «Виннипегом»
сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Люзенков о 2:3 от «Адмирала»: «Первая шайба расслабила нас, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. Лидера команды спровоцировали, он получил 3 подряд удаления»
3 минуты назад
Бирюков о магнитогорцах: «Приятно приезжать в большие города и слышать, что наши болельщики перекрикивают хозяев. Это дорогого стоит»
32 минуты назадВидео
«Нефтехимик» и Капустин расторгли контракт по соглашению сторон. Форвард набрал 3 очка в 21 матче сезона
сегодня, 14:10
Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ с 14 голами. Защитник «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Торонто»
сегодня, 13:53
«Торонто» идет 31-м в НХЛ по реализации большинства (14,1%) – хуже только у «Калгари». Команда Беруби не реализовала все 5 попыток против «Вашингтона»
сегодня, 13:38
Сергей Иванов: «Многие вратари в НХЛ вообще не умеют садиться на шпагат, но играют и выигрывают кубки. Важно быть гибким, эластичным»
сегодня, 13:24
Голдобин про 6 очков в 5 матчах: «Мне доверяют, много играю в большинстве, уверенность набирается с каждой игрой. Поначалу у многих не шло – теперь потихонечку раскрываемся»
сегодня, 12:44
Куинн Хьюз сыграл 32:02 в матче с «Коламбусом» – его рекордное игровое время в НХЛ. «Миннесота» выиграла 3 из 3 игр с общим счетом 16:4 после перехода защитника
сегодня, 12:31
Морозов об отставках в этом сезоне: «Конкуренция в КХЛ стала больше – почти нет очевидных лидеров и аутсайдеров. Больше стало серий поражений у отдельных команд»
сегодня, 12:14
«Металлург» вернул Жукова из аренды в «Ладе». Защитник сыграл 24 матча в этом сезоне КХЛ
сегодня, 11:48