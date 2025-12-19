Тренер «Адмирала» Гизатуллин о 3:2 с «Сибирью»: «Выполнили задание, это залог успеха. Пытались забить в 3-м периоде, играли не по счету, в последние 10 минут была нервозность»

Ильнур Гизатуллин высказался о матче «Адмирала» против «Сибири».

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин высказался о победе в матче против «Сибири» (3:2).

– Ребята выполнили установку. Единственное, пытались забить в третьем периоде и играли не по счету, в последние десять минут была нервозность из-за пропущенной шайбы.

– За счет чего прервали пятиматчевую серию без побед? Убрали брак после матча с «Амуром»?

– Тогда сказал, что да, не было игровой практики. Выполнили задание, это залог успеха. Ну и забили больше одной шайбы.

Для команд, у которых стоит задача попадания в плей‑офф, все матчи за четыре очка. Для нас важна каждая игра, – сказал Гизатуллин.

«Адмирал» победил «Сибирь» (3:2) и впервые выиграл при Гизатуллине, прервав серию из 5 поражений