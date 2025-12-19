«Че ты лаешь-то? Ну, пожалуйста, Сань. На весь стадион, все слышат». Арбитр – Радулову во время вбрасывания
Арбитр – Радулову во время вбрасывания: «Че ты лаешь-то?».
КХЛ опубликовала ролик с разговорами хоккеистов и судей во время матча между «Локомотивом» и минским «Динамо».
По время игры один из арбитров обратился к форварду ярославского клуба Александру Радулову, который громко выражал претензии во время вбрасывания.
«Ну он разберется. Че ты лаешь-то?» – сказал арбитр.
После этого он подъехал ближе к Радулову и продолжил разговор.
– Сань. Ну, пожалуйста. На весь стадион... Все слышат. Даже я в том... – продолжил арбитр.
– Почему Сура и Саша? – ответил Радулов.
– А как? Давай спокойней, – отметил судья.
Главными судьями на этом матче работали Александр Соин и Сергей Юдаков.
«Деда трясет, #####». Судья оценил Боба Хартли – на всю арену
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал КХЛ в YouTube
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости