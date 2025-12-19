  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Че ты лаешь-то? Ну, пожалуйста, Сань. На весь стадион, все слышат». Арбитр – Радулову во время вбрасывания
Видео
1

«Че ты лаешь-то? Ну, пожалуйста, Сань. На весь стадион, все слышат». Арбитр – Радулову во время вбрасывания

Арбитр – Радулову во время вбрасывания: «Че ты лаешь-то?».

КХЛ опубликовала ролик с разговорами хоккеистов и судей во время матча между «Локомотивом» и минским «Динамо».

По время игры один из арбитров обратился к форварду ярославского клуба Александру Радулову, который громко выражал претензии во время вбрасывания.

«Ну он разберется. Че ты лаешь-то?» – сказал арбитр.

После этого он подъехал ближе к Радулову и продолжил разговор.

– Сань. Ну, пожалуйста. На весь стадион... Все слышат. Даже я в том... – продолжил арбитр.

– Почему Сура и Саша? – ответил Радулов.

– А как? Давай спокойней, – отметил судья. 

Главными судьями на этом матче работали Александр Соин и Сергей Юдаков. 

«Деда трясет, #####». Судья оценил Боба Хартли – на всю арену

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал КХЛ в YouTube
судьи
logoКХЛ
logoДинамо Минск
logoАлександр Радулов
logoЛокомотив
Сергей Юдаков
Александр Соин
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Ситуация была оперативно рассмотрена лигой. Судья пообщался с тренером и принес извинения»
49 минут назад
Хартли о том, что общался с арбитрами во время матча с ЦСКА: «Приглашал их на ужин»
вчера, 20:52
Шафигуллин случайно ударил судью в лицо во время потасовки с Чеккони. Форвард «Нефтехимика» был удален до конца матча
вчера, 20:23Видео
Главные новости
КХЛ об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Ситуация была оперативно рассмотрена лигой. Судья пообщался с тренером и принес извинения»
49 минут назад
«Динамо» пытается расстаться с Комтуа, Адамчуком и Джиошвили (Алексей Шевченко)
сегодня, 14:58
Бирюков о начале карьеры: «У нас в Касли никогда не было искусственного льда. Я мечтал увидеть, что это, и попасть в систему «Металлурга»
сегодня, 14:54Видео
«Адмирал» победил «Сибирь» (3:2) и впервые выиграл при Гизатуллине, прервав серию из 5 поражений
сегодня, 14:50
КХЛ. «Трактор» против «Металлурга», «Сибирь» проиграла «Адмиралу», «Шанхай» сыграет с «Ладой»
сегодня, 14:40Live
«Металлург» запустил сериал, посвященный 70-летию клуба. ВидеоСпортс’’ эксклюзивно покажет все выпуски
сегодня, 14:45Видео
Тренер молодежки «Спартака» Барков-старший будет помогать Жамнову в основной команде в ближайших матчах
сегодня, 14:32
Губерниев про 6 матчей Овечкина без голов: «Он машина, что ли? Должен в каждой игре забивать? Тогда биатлонистка Шевченко должна побеждать в каждой гонке. Так не бывает»
сегодня, 14:21
НХЛ. «Флорида» примет «Каролину», «Айлендерс» против «Ванкувера», «Колорадо» сыграет с «Виннипегом»
сегодня, 13:05
Поляков о книгах: «Больше всего цепляет Айн Рэнд – прочитал «Мы живые», читаю «Источник». Выделю «Атомные привычки» и «Финиша не существует» – они сформировали мое мышление на 40%»
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Люзенков о 2:3 от «Адмирала»: «Первая шайба расслабила нас, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. Лидера команды спровоцировали, он получил 3 подряд удаления»
8 минут назад
Бирюков о магнитогорцах: «Приятно приезжать в большие города и слышать, что наши болельщики перекрикивают хозяев. Это дорогого стоит»
37 минут назадВидео
Тренер «Адмирала» Гизатуллин о 3:2 с «Сибирью»: «Выполнили задание, это залог успеха. Пытались забить в 3-м периоде, играли не по счету, в последние 10 минут была нервозность»
39 минут назад
«Нефтехимик» и Капустин расторгли контракт по соглашению сторон. Форвард набрал 3 очка в 21 матче сезона
сегодня, 14:10
Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ с 14 голами. Защитник «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Торонто»
сегодня, 13:53
«Торонто» идет 31-м в НХЛ по реализации большинства (14,1%) – хуже только у «Калгари». Команда Беруби не реализовала все 5 попыток против «Вашингтона»
сегодня, 13:38
Сергей Иванов: «Многие вратари в НХЛ вообще не умеют садиться на шпагат, но играют и выигрывают кубки. Важно быть гибким, эластичным»
сегодня, 13:24
Голдобин про 6 очков в 5 матчах: «Мне доверяют, много играю в большинстве, уверенность набирается с каждой игрой. Поначалу у многих не шло – теперь потихонечку раскрываемся»
сегодня, 12:44
Куинн Хьюз сыграл 32:02 в матче с «Коламбусом» – его рекордное игровое время в НХЛ. «Миннесота» выиграла 3 из 3 игр с общим счетом 16:4 после перехода защитника
сегодня, 12:31
Морозов об отставках в этом сезоне: «Конкуренция в КХЛ стала больше – почти нет очевидных лидеров и аутсайдеров. Больше стало серий поражений у отдельных команд»
сегодня, 12:14