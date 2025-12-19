«Че ты лаешь-то? Ну, пожалуйста, Сань. На весь стадион, все слышат». Арбитр – Радулову во время вбрасывания

Арбитр – Радулову во время вбрасывания: «Че ты лаешь-то?».

КХЛ опубликовала ролик с разговорами хоккеистов и судей во время матча между «Локомотивом » и минским «Динамо ».

По время игры один из арбитров обратился к форварду ярославского клуба Александру Радулову , который громко выражал претензии во время вбрасывания.

«Ну он разберется. Че ты лаешь-то?» – сказал арбитр.

После этого он подъехал ближе к Радулову и продолжил разговор.

– Сань. Ну, пожалуйста. На весь стадион... Все слышат. Даже я в том... – продолжил арбитр.

– Почему Сура и Саша? – ответил Радулов.

– А как? Давай спокойней, – отметил судья.

Главными судьями на этом матче работали Александр Соин и Сергей Юдаков.

«Деда трясет, #####». Судья оценил Боба Хартли – на всю арену