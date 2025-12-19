«Нефтехимик» и Капустин расторгли контракт по соглашению сторон. Форвард набрал 3 очка в 21 матче сезона

Кирилл Капустин покинул «Нефтехимик».

«Нефтехимик » сообщил о расторжении контракта по соглашению сторон с нападающим Кириллом Капустиным .

В этом сезоне Капустин принял участие в 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ за «Нефтехимик» и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 6». Среднее игровое время – 11:36.