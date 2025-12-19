  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Бирюков о магнитогорцах: «Приятно приезжать в большие города и слышать, что наши болельщики перекрикивают хозяев. Это дорогого стоит»
Бирюков о магнитогорцах: «Приятно приезжать в большие города и слышать, что наши болельщики перекрикивают хозяев. Это дорогого стоит»

Евгений Бирюков: приятно слышать, когда наши болельщики перекрикивают хозяев.

Евгений Бирюков поделился мыслями о магнитогорских болельщиках.

«Болельщик хоккейный, болельщик требовательный. Он разбирается в хоккее, потому что все-таки мы очень много выигрывали, и болельщик разбирается в хоккее. Большая ответственность – чтобы порадовать болельщика.

В то же время он всегда нас поддерживает. В разных городах. Приятно приезжать в большие города и слышать, что наши болельщики перекрикивают болельщиков хозяев. Это дорогого стоит», – сказал спортивный директор магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию клуба.

Бирюков выступал за «Магнитку» в качестве защитника в 2005-2020 годах. В составе уральской команды хоккеист становился чемпионом Суперлиги в 2007-м, выигрывал Кубок Гагарина в 2014-м и 2016-м.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
