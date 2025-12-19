Тренер молодежки «Спартака» Барков-старший будет помогать Жамнову в основной команде в ближайших матчах

Александр Барков-старший перейдет в штаб Алексея Жамнова в «Спартаке».

Александр Барков-старший , возглавляющий МХК «Спартак», будет помогать Алексею Жамнову в тренерском штабе «Спартаке» в предстоящих матчах в Санкт-Петербурге.

Красно-белые ближайшие три игры проведут в Петербурге – сначала команда встретится со СКА, после чего дважды сыграет с «Шанхай Дрэгонс».

Михаил Сарматин стал исполняющим обязанности главного тренера молодежки «Спартака ».

Напомним, что ранее из МХК «Спартак» в штаб основной команды перешел Олег Кваша.