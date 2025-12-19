Бирюков о начале карьеры: «У нас в Касли никогда не было искусственного льда. Я мечтал увидеть, что это, и попасть в систему «Металлурга»

Евгений Бирюков: мечтал увидеть искусственный лед и попасть в «Металлург».

Евгений Бирюков рассказал, как и когда он попал в систему «Металлурга».

«Это произошло, насколько я помню, в 1997 году, когда мы с родителями приехали сюда, так скажем, жить. У меня точно была цель попасть в эту систему. Потому что у нас в городе Касли никогда не было искусственного льда. Я всегда мечтал посмотреть, что это такое.

Когда мы сюда приехали, первым делом мы пришли на арену – тогда еще в дворец имени Ромазана. Когда я зашел туда, вот этот запах – не знаю, с чем это связано, со льдом? Этот запах до сих пор остался у меня в памяти. Когда я периодически захожу туда, этот запах стоит перед глазами (смеется).

Спасибо моему первому тренеру Сергею Владимировичу Зинову, что дал мне шанс прийти и показать себя. С тех пор на протяжении тридцати, наверное, лет я здесь», – сказал спортивный директор магнитогорского хоккейного клуба в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию «Металлурга».

Бирюков выступал за «Металлург» в качестве защитника в 2005-2020 годах. В составе уральской команды хоккеист становился чемпионом Суперлиги в 2007-м, выигрывал Кубок Гагарина в 2014-м и 2016-м.

Бирюков родился в небольшом городе Касли, расположенном на севере Челябинской области и известном как центр народного промысла – художественного чугунного литья.