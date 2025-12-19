Голдобин про 6 очков в 5 матчах: «Мне доверяют, много играю в большинстве, уверенность набирается с каждой игрой. Поначалу у многих не шло – теперь потихонечку раскрываемся»

Николай Голдобин заявил о доверии в СКА.

Нападающий СКА Николай Голдобин поделился мнением о своей игры на фоне результативной серии из пяти матчей.

– Приятно видеть, когда вы в ударе. Набрали 6 очков (3+3) в пяти последних матчах. Что вам помогло раскрыть свою игру? Что вы чувствуете?

– Сейчас чувствую себя прекрасно. Так, как я себя чувствовал последние пять лет.

Мне доверяют. Я много играю в большинстве. Уверенность набирается с каждой игрой. То, что я люблю и делаю.

– Можно ли сказать, что СКА разжимается как пружина после медленного старта в сезоне?

– Да, очень хочется в это верить – вы правильные слова говорите. Поначалу у многих из нас не шло. Не буду называть фамилии ребят…

– Да у всех.

– Теперь мы потихонечку раскрываемся. Надеюсь, не на короткий период, а на длинный. Так что верим в команду, – сказал Николай Голдобин.