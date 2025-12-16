  • Спортс
Вячеслав Фетисов: «Хорошо, что теперь в «Тракторе» главный тренер – россиянин. В Челябинске любят хоккей. Желаю удачи Корешкову и клубу»

Вячеслав Фетисов высказался о назначении Корешкова главным тренером «Трактора».

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о назначении Евгения Корешкова главным тренером «Трактора».

Напомним, Корешков присоединился к штабу «Трактора» 21 ноября, став ассистентом Рафаэля Рише, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру.

«Хорошо, что теперь в «Тракторе» главный тренер – россиянин. В Челябинске любят хоккей и принимают взвешенные решения.

Хочется пожелать удачи Евгению Корешкову и «Трактору». Посмотрим, что получится. Команда там очень перспективная, от них многого ждут в этом году», – заявил Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
