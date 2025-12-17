0

Исаков и Гришин будут тренерами команды U23 Stars на Матче звезд КХЛ

Алексей Исаков и Игорь Гришин – тренеры U23 Stars на Матче звезд КХЛ.

Алексей ИсаковТорпедо») и Игорь Гришин («Нефтехимик») будут тренерами KHL U23 Stars на Фонбет Матче Звезд в Екатеринбурге.

Для обоих специалистов этот звездный уикэнд станет дебютным в карьере. 

Матч звезд-2026 пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7-8 февраля.  

Квартальнов и Гатиятулин будут тренерами команды Rus Stars на Матче звезд КХЛ

Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»

Вязовой, Блэкер, Григоренко, Силантьев, Потуральски сыграют в Матче звезд-2026. КХЛ объявила полные составы команд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Гришин о 2:5 с «Торпедо»: «Нефтехимику» не хватило свежести в 3-м периоде. Возможно, в паузе немножко ошиблись на пару дней и не успели выйти на пик формы»
сегодня, 02:29
Воробьев об Исакове: «Молодец. Ведет себя нормально, без зубочистки ходит по лавке. Как некоторые иностранцы делают, а потом убегают из команды, и все в шоке»
14 декабря, 20:25
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
7 декабря, 17:37
сегодня, 12:00
сегодня, 13:00
