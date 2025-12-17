Исаков и Гришин будут тренерами команды U23 Stars на Матче звезд КХЛ

Алексей Исаков и Игорь Гришин – тренеры U23 Stars на Матче звезд КХЛ.

Алексей Исаков («Торпедо ») и Игорь Гришин («Нефтехимик ») будут тренерами KHL U23 Stars на Фонбет Матче Звезд в Екатеринбурге.

Для обоих специалистов этот звездный уикэнд станет дебютным в карьере.

Матч звезд-2026 пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7-8 февраля.

