Каменский о Козлове во главе «Динамо»: «Такой тренер должен украшать КХЛ. Он прошел большую школу, работал помощником у Хартли, был главным в «Химике»

Валерий Каменский высказался о Вячеславе Козлове во главе «Динамо».

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о том, что «Динамо » утвердило Вячеслава Козлова главным тренером.

«Козлов уже давно должен быть главным тренером. Он прошел большую школу, работал помощником у Хартли , и сам работал главным в «Химике » в ВХЛ .

Такой тренер должен украшать нашу лигу, КХЛ. Поэтому, как говорится, в добрый путь!» – сказал Каменский.