Каменский о Козлове во главе «Динамо»: «Такой тренер должен украшать КХЛ. Он прошел большую школу, работал помощником у Хартли, был главным в «Химике»
Валерий Каменский высказался о Вячеславе Козлове во главе «Динамо».
Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о том, что «Динамо» утвердило Вячеслава Козлова главным тренером.
«Козлов уже давно должен быть главным тренером. Он прошел большую школу, работал помощником у Хартли, и сам работал главным в «Химике» в ВХЛ.
Такой тренер должен украшать нашу лигу, КХЛ. Поэтому, как говорится, в добрый путь!» – сказал Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости