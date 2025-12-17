Гендиректор «Динамо» о том, обсуждались ли другие кандидаты на пост тренера: «От добра добра не ищут. Контракт с Козловым пока до конца сезона»

Гендиректор «Динамо» высказался о контракте с тренером Вячеславом Козловым.

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко сообщил, что контракт с главным тренером Вячеславом Козловым рассчитан до конца текущего сезона.

Сегодня «Динамо» утвердило Козлова главным тренером. Он был и.о. после отставки Алексея Кудашова.

– На какой срок рассчитан контракт с Козловым?

– Пока до конца сезона.

– Какие-то другие кандидаты обсуждались? Или сегодняшнее решение было принято единогласно и без обсуждений?

– Скажу так: от добра добра не ищут.

– Тренерский штаб продолжит свою работу в прежнем составе или могут быть какие-то изменения?

– Могут быть, скорее всего, еще дополнения, – сказал Сушко.