Тренер «Адмирала» Гизатуллин после 1:3 от «Амура»: «Пытаемся немножко поменять игру в обороне, с наскока не получается, но ребята стараются»
Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин высказался после поражения от «Амура» со счетом 1:3.
– Это ваш первый матч у руля «Адмирала», над чем сейчас работаете?
– Пытаемся немножко поменять игру в обороне, с наскока не получается, но ребята стараются. Это быстро не делается, нужно время. Будем работать.
– Почему пропала игра в большинстве?
– Есть моменты, но пытаемся отдать лишнюю передачу, а соперник успевает ее перекрыть.
Провели интересный матч с обилием голевых моментов, но, к сожалению, «Амур» их использовал, а мы – нет. Наверное, потеряли игровой тонус, отсюда такой результат.
– Большое количество брака связано именно с потерей тонуса?
– Скорее всего. Ребята пытались сыграть креативно, отсюда много брака, – сказал Гизатуллин.
«Адмирал» проиграл 5-й матч подряд – сегодня 1:3 от «Амура». Команда идет 10-й на Востоке