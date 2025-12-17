Тренер «Адмирала» Гизатуллин после 1:3 от «Амура»: «Пытаемся немножко поменять игру в обороне, с наскока не получается, но ребята стараются»

Тренер «Адмирала» высказался о поражении от «Амура».

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала » Ильнур Гизатуллин высказался после поражения от «Амура» со счетом 1:3.

– Это ваш первый матч у руля «Адмирала», над чем сейчас работаете?

– Пытаемся немножко поменять игру в обороне, с наскока не получается, но ребята стараются. Это быстро не делается, нужно время. Будем работать.

– Почему пропала игра в большинстве?

– Есть моменты, но пытаемся отдать лишнюю передачу, а соперник успевает ее перекрыть.

Провели интересный матч с обилием голевых моментов, но, к сожалению, «Амур» их использовал, а мы – нет. Наверное, потеряли игровой тонус, отсюда такой результат.

– Большое количество брака связано именно с потерей тонуса?

– Скорее всего. Ребята пытались сыграть креативно, отсюда много брака, – сказал Гизатуллин.

«Адмирал» проиграл 5-й матч подряд – сегодня 1:3 от «Амура». Команда идет 10-й на Востоке