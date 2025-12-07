Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»

Игорь Гришин подвел итоги матча «Нефтехимика» с «Ак Барсом».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался после матча с «Ак Барсом» (1:3).

– Интересный, боевой быстрый матч. Много эмоций с обеих сторон. Не удается нам забить много голов «Ак Барсу».

– Есть какие-то позитивные моменты?

– Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший и хорошее движение. Взаимодействие неплохое. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось.

– Почему не получилось реализовать большинство?

– Трудно ответить на этот вопрос. В игре почему-то это не удается. Даже в большинстве были хорошие моменты, где нужно было забивать.

– Нет ли какой-то усталости от игр с одним и тем же соперником?

– Поскольку нам не удается все поменять в свою сторону – это напрягает, но это регламент. Интересные матчи, интересны для зрителей. Никакой усталости от таких встреч нет, – сказал Гришин.