Артем Ильенко: «Участие в КПК разбудило аппетит международных матчей. Хочется вернуться на этот уровень, чтобы Россия играла с канадцами, шведами, американцами. Вся страна этого ждет»

Артем Ильенко: участие в КПК разбудило аппетит международных матчей.

Нападающий «Динамо » и сборной «России 25» Артем Ильенко заявил, что участие в Кубке Первого канала разбудило в нем желание играть в международных матчах.

«Участие в КПК разбудило аппетит международных матчей. Очень хочется вернуться на этот уровень. Чтобы наша сборная играла с канадцами, шведами, американцами. Вся страна этого ждет.

С позитивом смотрю, что потихоньку возвращают наших спортсменов. Будет классно, если наша молодежка уже в следующем году сыграет на чемпионате мира. Сами помните, какой это турнир для страны был», – сказал Ильенко.