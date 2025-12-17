Артем Ильенко: «Участие в КПК разбудило аппетит международных матчей. Хочется вернуться на этот уровень, чтобы Россия играла с канадцами, шведами, американцами. Вся страна этого ждет»
Артем Ильенко: участие в КПК разбудило аппетит международных матчей.
Нападающий «Динамо» и сборной «России 25» Артем Ильенко заявил, что участие в Кубке Первого канала разбудило в нем желание играть в международных матчах.
«Участие в КПК разбудило аппетит международных матчей. Очень хочется вернуться на этот уровень. Чтобы наша сборная играла с канадцами, шведами, американцами. Вся страна этого ждет.
С позитивом смотрю, что потихоньку возвращают наших спортсменов. Будет классно, если наша молодежка уже в следующем году сыграет на чемпионате мира. Сами помните, какой это турнир для страны был», – сказал Ильенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
