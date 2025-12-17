  • Спортс
  • Минспорт Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Планируемый срок ввода в эксплуатацию – начало 2026-го. На декабрь 2026-го перенесен срок сдачи отчетности»
Минспорт Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Планируемый срок ввода в эксплуатацию – начало 2026-го. На декабрь 2026-го перенесен срок сдачи отчетности»

Новую арену «Торпедо» планируют ввести в эксплуатацию в начале 2026 года.

Минспорт Нижегородской области сообщил, что арену «Торпедо» в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию в начале 2026 года.

В пресс-службе министерства спорта уточнили, что на декабрь 2026-го перенесен срок сдачи отчетности.

«В настоящее время строительная готовность ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде составляет 99%. Строительно-монтажные работы на объекте практически завершены, ведутся пусконаладочные работы, а также отрабатываются комментарии МЧС.

В конце декабря 2025-го начнется итоговая проверка объекта, необходимая для получения разрешительных документов на ввод арены в эксплуатацию. Планируемый срок ввода – начало 2026-го, что предусмотрено концессией. Решение о проведении матчей «Торпедо» будет принимать совместно с КХЛ и исходя из официального календаря сезона.

Дополнительно сообщаем, что речь в докладе [и.о. главы нижегородского Минспорта] Екатерины Париловой шла о переносе срока сдачи отчетности региона по данному объекту в министерство спорта РФ на декабрь 2026 года, что подтверждено соглашением между ведомствами», – сообщили в пресс-службе министерства спорта Нижегородской области.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Арена-Торпедо
Политика
