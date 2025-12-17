  • Спортс
Бабаев о КХЛ: «Чинопочитания иностранцев быть не должно. Не надо вставать перед ними на колени, потому что они легионеры»

Агент Шуми Бабаев высказался о том, как в Фонбет Чемпионате КХЛ относятся к легионерам.

«Согласен с теми, кто говорит, что у нас молятся на иностранцев. Это правда. И это имеет отношение как к тренерам, так и к игрокам.

Но чинопочитания иностранцев быть не должно. Не надо вставать перед ними на колени, потому что они легионеры.

В НХЛ так не относятся к иностранцам. Все равные, но предпочтение в любом случае отдается местным – американцам и канадцам. И у нас не должно быть так, чтобы к иностранцам относились так, а к русским игрокам и тренерам – по-другому. Перебора быть не должно», – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
