«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Ладой». Приходите поддержать драконов в домашней игре с тольяттинцами!

В домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» принимает «Ладу».

Игра пройдет в пятницу, 19 декабря, в 19:30 на «СКА Арене».

Драконы после 34 игр идут пятыми в Дивизионе Тарасова, обладая 36-ю очками. Тольяттинцы же расположились на четвертом месте в Дивизионе Боброва, набрав 23 очка. «Шанхай Дрэгонс» нужна ваша поддержка в игре против «Лады»!

Билеты на игру можно приобрести по ссылке .