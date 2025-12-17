«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Ладой». Приходите поддержать драконов в домашней игре с тольяттинцами!
В домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» принимает «Ладу».
Игра пройдет в пятницу, 19 декабря, в 19:30 на «СКА Арене».
Драконы после 34 игр идут пятыми в Дивизионе Тарасова, обладая 36-ю очками. Тольяттинцы же расположились на четвертом месте в Дивизионе Боброва, набрав 23 очка. «Шанхай Дрэгонс» нужна ваша поддержка в игре против «Лады»!
Билеты на игру можно приобрести по ссылке.
