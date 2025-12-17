  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Ладой». Приходите поддержать драконов в домашней игре с тольяттинцами!
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Ладой». Приходите поддержать драконов в домашней игре с тольяттинцами!

В домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» принимает «Ладу».

Игра пройдет в пятницу, 19 декабря, в 19:30 на «СКА Арене».

Драконы после 34 игр идут пятыми в Дивизионе Тарасова, обладая 36-ю очками. Тольяттинцы же расположились на четвертом месте в Дивизионе Боброва, набрав 23 очка. «Шанхай Дрэгонс» нужна ваша поддержка в игре против «Лады»!

Билеты на игру можно приобрести по ссылке.

logoШанхай Дрэгонс
КХЛ. «Амур» обыграл «Адмирал», «Металлург» в гостях у «Сочи»
26 минут назад
Самсонов о том, как упал с квадроцикла: «С другом катались по болотам, потом выехали на трассу, ехали спокойно. Мы были трезвые. Стуканул двигатель, мы кувыркнулись и вылетели»
41 минуту назад
Гендиректор «Динамо» о том, обсуждались ли другие кандидаты на пост тренера: «От добра добра не ищут. Контракт с Козловым пока до конца сезона»
58 минут назад
⚡️ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
сегодня, 12:00
Равиль Якубов войдет в штаб «Динамо («Чемпионат»)
сегодня, 11:51
«Адмирал» проиграл 5-й матч подряд – сегодня 1:3 от «Амура». Команда идет 10-й на Востоке
сегодня, 11:40
Фетисов о Козлове во главе «Динамо»: «Он давно был готов на роль главного тренера в КХЛ. Один из самых талантливых игроков своего поколения, очень вдумчивый и серьезный аналитик»
сегодня, 11:01
Врио министра спорта Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2026-го. Устраняются замечания МЧС»
сегодня, 10:50
Тамбиев об отставке: «Много теплоты было от болельщиков, поддерживали меня. Все-таки 4 года работал в «Адмирале», народ не обманешь»
сегодня, 10:12
Голдобин о голе «Шанхая» после его падения: «Там резинку натянули или снайпер какой-то был. Конечно, расстроился, но точильщик сказал, что конек был сбит сильно, так что не я виноват»
сегодня, 09:51
Андриевский о 3:1 с «Адмиралом»: «Хорошее дерби получилось. Игра держала в напряжении, вовремя забитые голы принесли нам два очка»
6 минут назад
Тренер «Адмирала» Гизатуллин после 1:3 от «Амура»: «Пытаемся немножко поменять игру в обороне, с наскока не получается, но ребята стараются»
19 минут назад
Каменский о Козлове во главе «Динамо»: «Такой тренер должен украшать КХЛ. Он прошел большую школу, работал помощником у Хартли, был главным в «Химике»
31 минуту назад
Леонид Тамбиев: «Не боюсь возглавить топовый клуб КХЛ. Есть понимание, что и как делать, уже накоплен опыт, как выстраивать команду»
сегодня, 11:28
Драйзайтль про 1000 очков в НХЛ: «Много упорного труда. Много людей помогали мне на этом пути. Я очень благодарен, и, конечно, немного горжусь»
сегодня, 11:19
Георгий Иванов о походе в театр с «Россией 25»: «Впервые в жизни попал на балет, интересный опыт. Сначала не понимал, что происходит на сцене, но потом проникся»
сегодня, 10:43
Самсонов о возвращении в Россию: «В середине прошлого сезона жена уже говорила: поехали домой. И я был к этому готов. Не скажу, что все приелось, но год в Лас-Вегасе получился тяжелым»
сегодня, 10:28
Михаил Абрамов: «В Канаде более открытые и доброжелательные люди, в Америке они отличаются – есть показушность»
сегодня, 09:58
Тамбиев об отставке из «Адмирала»: «Расторгли контракт, я подписал приказ об увольнении. Все согласно регламенту КХЛ. Планирую остаться в России в ближайшее время»
сегодня, 09:22
«Сибирь» обменяла Лукина в «Ладу» на денежную компенсацию
сегодня, 09:11