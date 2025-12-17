Андриевский о 3:1 с «Адмиралом»: «Хорошее дерби получилось. Игра держала в напряжении, вовремя забитые голы принесли нам два очка»
Александр Андриевский подвел итоги матча «Амура» против «Адмирала».
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказал после матча против «Адмирала» (3:1).
– Хорошее получилось дерби. Игра держала в напряжении, думаю, зрителям все понравилось. Вовремя забитые голы принесли нам два очка.
– Нуждается ли команда в усилении?
– В любой команде этот процесс идет без остановки. Любой хочет усилиться.
– Чем занимались в паузу?
– Дали ребятам четыре выходных дня. Потом работали над всеми компонентами, много времени уделили большинству, – сказал Андриевский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
