Андриевский о 3:1 с «Адмиралом»: «Хорошее дерби получилось. Игра держала в напряжении, вовремя забитые голы принесли нам два очка»

Александр Андриевский подвел итоги матча «Амура» против «Адмирала».

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказал после матча против «Адмирала» (3:1).

– Хорошее получилось дерби. Игра держала в напряжении, думаю, зрителям все понравилось. Вовремя забитые голы принесли нам два очка.

– Нуждается ли команда в усилении?

– В любой команде этот процесс идет без остановки. Любой хочет усилиться.

– Чем занимались в паузу?

– Дали ребятам четыре выходных дня. Потом работали над всеми компонентами, много времени уделили большинству, – сказал Андриевский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
