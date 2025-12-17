Самсонов о том, как упал с квадроцикла: «С другом катались по болотам, потом выехали на трассу, ехали спокойно. Мы были трезвые. Стуканул двигатель, мы кувыркнулись и вылетели»

Илья Самсонов рассказал, как упал с квадроцикла во время игры за «Вашингтон».

– Мы с другом катались по болотам, а потом выехали на трассу – до дома оставалось минут шесть. Ехали спокойно, не гнали, просто начали набирать скорость уже после поворота. И в этот момент стуканул двигатель – квадроцикл резко остановился. Мы просто кувыркнулись и вылетели.

Мы были трезвые, вообще никаких вопросов. Просто такое стечение обстоятельств. Неприятная история, с осадком. Но у нас же любят все приукрасить, придумать лишнего. Мне даже здесь, в сборной, ребята вопросы задавали – я всем честно рассказал, как было на самом деле.

– Серьезные травмы были?

– Только плечо. Ничего другого.

– Насколько серьезная травма?

– Достаточно тяжелая. Были проблемы с нервами – их немного перебило в плече. Понадобилось время, чтобы все восстановилось.

– В «Вашингтоне» после этого был разговор?

– Конечно. Понятно, что по голове за такое не гладят. Хотя в контрактах и не прописано, что нельзя заниматься экстремальными видами спорта. Но клуб потерял вратаря перед плей-офф, а у меня шел хороший сезон.

Самому было очень обидно все это пропустить. Но что теперь – это часть моей карьеры, часть жизни. От этого никуда не деться. Переворачиваешь страницу и идешь дальше. Время назад не вернуть.

– После этого по-другому стал смотреть на многие вещи?

– Конечно. Очень быстро осознаешь, как все могло перевернуться. Могло ведь быть и гораздо хуже. Так что да, момент неприятный, но все прошли через это, сейчас все нормально, – сказал Самсонов.