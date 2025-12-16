Валерий Каменский: «Хоккейный турнир Олимпиады без России считаю неполноценным. Интереса болеть за кого-то у меня нет»
Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался касательно Олимпиады без участия сборной России.
– Сейчас много обсуждается вопрос трансляции Олимпиады. Как вы считаете, нужно ли показывать хоккейный турнир без участия сборной России?
– Это вопрос к телекомпаниям. Они платят деньги за права на трансляции.
Сейчас телевидение и интернет настолько развиты, что любой желающий может посмотреть любой хоккей, поэтому это не запретишь.
– Планируете ли вы смотреть Олимпиаду без участия сборной России?
– Мне не очень интересно, когда нет наших. Я могу посмотреть, как развивается международный хоккей в общем. Но интереса болеть за кого-то у меня нет, потому что наша сборная не играет.
Хоккейный турнир Олимпиады без сборной России я считаю неполноценным, – сказал Каменский.