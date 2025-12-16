Директор «Металлурга» о трансферах: «В первую очередь нужно усилить защиту, учитывая травмы. С габаритами в атаке сильной проблемы мы не видим»

Директор «Металлурга» о возможных транферах: нужно усилить защиту.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков сказал, что клуб хотел бы усилить защитную линию.

Магнитогорцы с 53 очками в 34 матчах лидируют в турнирной таблице КХЛ.

– Есть ли позиции, которые планируете усиливать?

– Есть мысли, в первую очередь нужно усилить защитную линию, учитывая травмы, которые у нас сейчас есть. Больше смотрим в эту сторону. Но если будем понимать, что на рынке есть игрок, который усилит нашу команду, конечно, будем работать.

– У вас достаточно низкорослое нападение. Как относитесь к разговорам о том, что с такими форвардами сложно решать задачи в плей‑офф, а команды с низкорослым нападением ни разу не выигрывали Кубок Гагарина?

– Посмотрим, но пока все достаточно неплохо складывается. Да и защитная линия у нас не такая маленькая, как нападение.

Наш стиль игры подразумевает наличие быстрых и техничных игроков, чтобы они были способны выполнять требования тренерского штаба. Сильной проблемы мы не видим, будем смотреть ближе к дедлайну, тогда в нашем понимании картинка лучше сложится, – сказал Бирюков.