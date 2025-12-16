  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Директор «Металлурга» о трансферах: «В первую очередь нужно усилить защиту, учитывая травмы. С габаритами в атаке сильной проблемы мы не видим»
7

Директор «Металлурга» о трансферах: «В первую очередь нужно усилить защиту, учитывая травмы. С габаритами в атаке сильной проблемы мы не видим»

Директор «Металлурга» о возможных транферах: нужно усилить защиту.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков сказал, что клуб хотел бы усилить защитную линию. 

Магнитогорцы с 53 очками в 34 матчах лидируют в турнирной таблице КХЛ.

– Есть ли позиции, которые планируете усиливать?

– Есть мысли, в первую очередь нужно усилить защитную линию, учитывая травмы, которые у нас сейчас есть. Больше смотрим в эту сторону. Но если будем понимать, что на рынке есть игрок, который усилит нашу команду, конечно, будем работать.

– У вас достаточно низкорослое нападение. Как относитесь к разговорам о том, что с такими форвардами сложно решать задачи в плей‑офф, а команды с низкорослым нападением ни разу не выигрывали Кубок Гагарина?

– Посмотрим, но пока все достаточно неплохо складывается. Да и защитная линия у нас не такая маленькая, как нападение.

Наш стиль игры подразумевает наличие быстрых и техничных игроков, чтобы они были способны выполнять требования тренерского штаба. Сильной проблемы мы не видим, будем смотреть ближе к дедлайну, тогда в нашем понимании картинка лучше сложится, – сказал Бирюков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoЕвгений Бирюков
logoМеталлург Мг
возможные переходы
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Металлурга» об игре вратарей: «Мы полностью доверяем ребятам, уверенно идем этой бригадой. Про Набокова скажу, что все это психология»
вчера, 07:15
Директор «Металлурга» о Кузнецове: «Требования тренера одинаковы для всех, обстановка рабочая. Мы рассчитываем на него, конфликтов нет»
13 декабря, 09:57
Главные новости
Морозов о латинице в КХЛ: «Мы международная лига, матчи показывают в других странах. Не вижу смысла изменять термины и фамилии на джерси. Как мы в Китай поедем играть?»
4 минуты назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата», «Динамо» Минск в гостях у «Локомотива», «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем»
14 минут назад
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Бобровский догнал Гашека по числу матчей с 90%+ сэйвов в НХЛ (469). Они делят 10-е место в истории лиги, рекорд у Бродера (741)
сегодня, 05:10
Кузьменко забил «Далласу», использовав ошибку вратаря ДеСмита при попытке выбить шайбу клюшкой. У Андрея 5+4 в 27 играх в сезоне
сегодня, 04:55Видео
Кучеров без очков в матче с «Флоридой»: 3 броска, малый штраф и «минус 2» за 18:40. У него 42 балла в 30 играх в сезоне – идет 8-м в гонке бомбардиров
сегодня, 04:40
Бобровский отразил 26 из 28 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд и 14-я в 23 играх в сезоне
сегодня, 04:10Видео
НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Анахайму», «Тампа» пропустила 5 шайб от «Флориды», «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес»
сегодня, 03:55
Шестеркин отразил 22 из 25 бросков «Анахайма» и стал 3-й звездой матча. Он сломал клюшку, уходя со льда после 14-го поражения в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:40Видео
Минтюков забил «Рейнджерс» на 59:57 – 3-й гол в сезоне. У него 4 блока, 1 хит и «+1» за 20:05
сегодня, 03:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о рекомендациях МОК: «Решение обнадежило наш молодежный хоккей. Но все будет зависеть от ИИХФ – как бы опять не придумали нелепую байку-отговорку про «безопасность»
сегодня, 07:48
Вратарь «Лос-Анджелеса» Кюмпер получил травму в матче с «Далласом» после столкновения с Рантаненом
сегодня, 07:30
Гендиректор «Динамо» опроверг слухи про обмен Подъяпольского: «Волосы дыбом от того, что людям взбредает в голову. Владик – один из сильнейших вратарей КХЛ»
сегодня, 07:15
Зибанежад не сыграл в матче с «Анахаймом» из-за пропуска собрания «Рейнджерс». Салливан сказал, что игрок «взял на себя ответственность»
сегодня, 06:58
«Питтсбург» вернул Мурашова в АХЛ. Скиннер и Кулак решили вопросы с визами и включены в состав перед матчем с «Эдмонтоном» – их бывшим клубом
сегодня, 06:45
Форсберг с хет-триком, Райнхарт и Готье с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:35
«Ванкувер» продлил Сассона на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов. У 25-летнего форварда 6+2 в 29 играх в сезоне
сегодня, 06:25
Форсберг сделал 11-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сент-Луисом». Филип делит 2-е место в истории лиги среди шведов по их числу с Матсом Нэслундом
сегодня, 05:55
Макдэвид с 10 очками в 4 играх стал 1-й звездой недели в НХЛ. Также в тройку вошли Гибсон с 3 победами при 97% сэйвов и Эрикссон Эк с 7 баллами в 4 матчах
сегодня, 05:40
Бобровский делит с Холлом 10-е место в истории НХЛ по победам без учета серий буллитов (407). Сергей – рекордсмен среди вратарей из Европы по этому показателю
сегодня, 05:25