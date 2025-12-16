Морозов о латинице в КХЛ: «Мы международная лига, матчи показывают в других странах. Не вижу смысла изменять термины и фамилии на джерси. Как мы в Китай поедем играть?»

Алексей Морозов высказался об использовании латиницы в КХЛ.

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался касательно использования латиницы в лиге.

– Будет ли лига в трансляциях матчей отказываться от англоязычных игровых терминов, которые людям, не совсем погруженным в хоккей, непонятны?

– ⁠Все идет на международную арену, телевидение. Мы же международная лига, матчи показывают в других странах. Поэтому не вижу смысла изменять термины и фамилии на джерси. Как мы в Китай поедем играть?

Вопрос с кириллицей мы давно обсуждали, но так как нас смотрят другие страны, то наши фамилии и титры пишутся на латинице на каналах КХЛ ТВ, – сказал Морозов.