Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после матча против «Спартака» (7:5).
– Мы знали, что встречаемся с командой, которая много забивает. Сами сегодня создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово.
Доволен тем количеством голов, которые забиваем. Мы смотримся лучше и лучше. Мы классная и атакующая команда. Хотелось бы, конечно, меньше пропускать.
– Насколько сегодня успешно получилось сыграть в меньшинстве?
– Ребята молодцы, что выкладывались и абсолютно не жалели себя. Они готовы постоять друг за друга. Если они готовы выкладываться, это говорит о том, что самоотдача на высоком уровне. Наши ребята не жалея себя готовы идти к победе.
– Пономарев подрался с соперником.
– Я знаю, почему произошла драка. Игрок соперников намеренно бросил шайбу в ворота после свистка.
– Вам будет интересно поучаствовать в Матче звезд КХЛ?
– Меня не будет в стране в это время. Это будет важное событие. В клубе знают про это. У меня дочь учится в университете, играет в хоккей, и у нее сейчас финальный год, – сказал Буше.