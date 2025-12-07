Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»

Ги Буше подвел матча «Авангарда» против «Спартака».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался после матча против «Спартака » (7:5).

– Мы знали, что встречаемся с командой, которая много забивает. Сами сегодня создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово.

Доволен тем количеством голов, которые забиваем. Мы смотримся лучше и лучше. Мы классная и атакующая команда. Хотелось бы, конечно, меньше пропускать.

– Насколько сегодня успешно получилось сыграть в меньшинстве?

– Ребята молодцы, что выкладывались и абсолютно не жалели себя. Они готовы постоять друг за друга. Если они готовы выкладываться, это говорит о том, что самоотдача на высоком уровне. Наши ребята не жалея себя готовы идти к победе.

– Пономарев подрался с соперником.

– Я знаю, почему произошла драка. Игрок соперников намеренно бросил шайбу в ворота после свистка.

– Вам будет интересно поучаствовать в Матче звезд КХЛ?

– Меня не будет в стране в это время. Это будет важное событие. В клубе знают про это. У меня дочь учится в университете, играет в хоккей, и у нее сейчас финальный год, – сказал Буше.