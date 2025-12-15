ЦСКА обменял Уильямса и Макарова в «Ладу» на Холлоуэлла
Мак Холлоуэлл перешел в ЦСКА, Колби Уильямс – в «Ладу».
ЦСКА и «Лада» произвели обмен.
Защитник Мак Холлоуэлл перешел в ЦСКА, а «Лада» получила защитников Колби Уильямса и Николая Макарова.
Это третий клуб для Холлоуэлла в этом сезоне. Также он выступал за «Локомотив». В «Ладе» канадец провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 11 (1+10) очков при полезности «минус 16».
Уильямс сыграл 24 игры в нынешнем сезоне и отметился 3 (1+2) баллами при полезности «плюс 3». Макаров провел 5 матчей в этом сезоне и не сделал результативных действий при полезности «минус 1».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
