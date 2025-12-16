«Питтсбург» вернул Мурашова в АХЛ. Скиннер и Кулак решили вопросы с визами и включены в состав перед матчем с «Эдмонтоном» – их бывшим клубом

«Питтсбург» вернул Сергея Мурашова в АХЛ, Стюарт Скиннер включен в состав.

«Питтсбург» вернул вратаря Сергея Мурашова в АХЛ, вратарь Стюарт Скиннер и защитник Бретт Кулак включены в состав команды.

21-летний российский голкипер был вызван в основу после обмена Тристана Джерри в «Эдмонтон ».

Перешедший в «Пингвинс» в рамках этого трейда вратарь Стюарт Скиннер присоединился к команде не сразу. Канадец оформлял рабочую визу в США, как и другой участник трейда – защитник Бретт Кулак.

Мурашов за время командировки принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 ОТ), отразив 32 из 37 бросков.

В текущем сезоне у него 5 матчей в НХЛ (1 победа, 89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,56). В АХЛ – 11 матчей и 8 побед при 94,3% сэйвов и КН 1,56.

Сообщается, что Скиннер и Кулак решили все вопросы с документами и были включены в состав команды в понедельник.

Следующий матч «Питтсбург» проведет против их бывшего клуба «Ойлерс» во вторник (начало по московскому времени – в среду в 03:30).