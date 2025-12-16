  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Каменский за пиво на стадионах: «Это хорошо в маркетинговом и финансовом плане. Каждый знает, сколько выпить, когда не пить. Хулиганство на аренах давно не практикуется»
3

Каменский за пиво на стадионах: «Это хорошо в маркетинговом и финансовом плане. Каждый знает, сколько выпить, когда не пить. Хулиганство на аренах давно не практикуется»

Каменский за пиво на стадионах: это поможет КХЛ еще больше развиваться.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский выступил за возвращение пива на стадионы.

– Вы поддерживаете возвращение пива на стадионы?

– Да, это хорошо в маркетинговом и финансовом плане. Я считаю, что это поможет лиге еще больше развиваться.

– На некоторых аренах, где пиво разрешено, не бывает инцидентов. Это показывает, что не будет никаких проблем?

– Каждый знает, сколько ему выпить и когда не пить. И система безопасности работает на стадионах отлично, камеры везде.

Никаких инцидентов нет, хулиганство на аренах у нас уже давно не практикуется. Болельщики относятся друг к другу доброжелательно, идет хорошая спортивная борьба, – сказал Каменский. 

Глава КХЛ Морозов за пиво на стадионах: «Болельщики вправе выпить в выходной в пределах разумного. Мы справимся, эксцессов не было бы»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
алкоголь и спорт
logoКХЛ
болельщики
logoВалерий Каменский
деньги
маркетинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Борна Рендулич: «Как хорват поддерживаю веселых людей на хоккее и пиво. Ну, выпьет зритель бокал, расслабится, покричит кричалки. Вряд ли у вас тут начнутся взбучки или драки»
14 декабря, 12:30
Гендиректор ФХР о Fan ID: «В хоккее проблема поведения фанатов не стоит так остро, как в футболе. Верните пиво на трибуны, мы вообще будем счастливы»
12 декабря, 17:48
Директор «Металлурга» за пиво на стадионах: «Общество изменилось, сейчас народ более ответственный. Надо попробовать»
10 декабря, 14:28
Главные новости
⚡️ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
43 минуты назадРеклама
КХЛ. «Сибирь» принимает «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата», «Динамо» Минск в гостях у «Локомотива», «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем»
43 минуты назадLive
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Ванкувером», «Питтсбург» – с «Эдмонтоном», «Детройт» примет «Айлендерс», «Вашингтон» против «Миннесоты»
сегодня, 13:35
Вячеслав Фетисов: «Хорошо, что теперь в «Тракторе» главный тренер – россиянин. В Челябинске любят хоккей. Желаю удачи Корешкову и клубу»
сегодня, 13:26
Валерий Каменский: «Хоккейный турнир Олимпиады без России считаю неполноценным. Интереса болеть за кого-то у меня нет»
сегодня, 13:14
Вячеслав Быков: «Путин и Лукашенко – примеры для многих в плане отношения к спорту. При их занятости выкраивают время для хоккея. Они в отличной форме»
сегодня, 12:58
Крикунов о Корешкове во главе «Трактора»: «Он много работал ассистентом, в том числе с Ротенбергом, набрался опыта. Смена вектора с канадского на российский – правильное решение»
сегодня, 12:46
«Сан-Хосе» вызвал Чернышова из АХЛ. У него 11+12 в 25 матчах за «Барракуду»
сегодня, 12:34
Бирюков о том, как отреагировал бы, если бы Абрамович купил клуб КХЛ: «Это был бы огромный плюс для лиги. Надо позвонить ему и спросить, хочет ли он развивать хоккей»
сегодня, 11:40
Квартальнов и Гатиятулин будут тренерами команды Rus Stars на Матче звезд КХЛ
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Тимофеев из «Гриззлис» провел гендер-пати на льду. Он ударил клюшкой по шайбе, после чего появился дым голубого цвета
3 минуты назадВидео
Дмитрий Васильев: «Овечкин – главный российский спортсмен 2025 года. Он побил всевозможные рекорды»
32 минуты назад
«Нефтехимик» поместил Капустина в список отказов (Metaratings)
45 минут назад
Форвард «Сент-Луиса» Холлоуэй выбыл на 6 недель из-за травмы
56 минут назад
Герин о том, как узнал, что «Ванкувер» согласился обменять Хьюза: «Я готовил фрикадельки для рождественского ужина, когда позвонил Рутерфорд. Они очень вкусные, рецепт моей жены»
сегодня, 12:19
Ячменев об игре с «Салаватом»: «Ак Барс» постарается реабилитироваться за поражение в Уфе. Очень важный матч, следует отталкиваться от своей игры, брать шайбу под контроль»
сегодня, 11:56
Генменеджер «Трактора»: «Корешков готов наладить игру и результаты в ближайшее время. Его амбициозность подкрепляется опытом»
сегодня, 11:28
«Лада» и Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон
сегодня, 10:25
Гутик об отставке Тамбиева: «Он дал мне очень многое, в КХЛ я начал под его руководством. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения»
сегодня, 09:57
Карпухин о «Зеленом дерби»: «Будет двойной накал, классная атмосфера. Помним, что уступили в последнем матче с «Салаватом», есть реваншистское настроение»
сегодня, 09:46