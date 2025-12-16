Каменский за пиво на стадионах: «Это хорошо в маркетинговом и финансовом плане. Каждый знает, сколько выпить, когда не пить. Хулиганство на аренах давно не практикуется»

Каменский за пиво на стадионах: это поможет КХЛ еще больше развиваться.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский выступил за возвращение пива на стадионы.

– Вы поддерживаете возвращение пива на стадионы?

– Да, это хорошо в маркетинговом и финансовом плане. Я считаю, что это поможет лиге еще больше развиваться.

– На некоторых аренах, где пиво разрешено, не бывает инцидентов. Это показывает, что не будет никаких проблем?

– Каждый знает, сколько ему выпить и когда не пить. И система безопасности работает на стадионах отлично, камеры везде.

Никаких инцидентов нет, хулиганство на аренах у нас уже давно не практикуется. Болельщики относятся друг к другу доброжелательно, идет хорошая спортивная борьба, – сказал Каменский.

