Каменский за пиво на стадионах: «Это хорошо в маркетинговом и финансовом плане. Каждый знает, сколько выпить, когда не пить. Хулиганство на аренах давно не практикуется»
Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский выступил за возвращение пива на стадионы.
– Вы поддерживаете возвращение пива на стадионы?
– Да, это хорошо в маркетинговом и финансовом плане. Я считаю, что это поможет лиге еще больше развиваться.
– На некоторых аренах, где пиво разрешено, не бывает инцидентов. Это показывает, что не будет никаких проблем?
– Каждый знает, сколько ему выпить и когда не пить. И система безопасности работает на стадионах отлично, камеры везде.
Никаких инцидентов нет, хулиганство на аренах у нас уже давно не практикуется. Болельщики относятся друг к другу доброжелательно, идет хорошая спортивная борьба, – сказал Каменский.
Глава КХЛ Морозов за пиво на стадионах: «Болельщики вправе выпить в выходной в пределах разумного. Мы справимся, эксцессов не было бы»