Ахтямов отразил 36 из 37 бросков «Айовы» и стал 1-й звездой матча. У него 6 побед в 9 играх за фарм «Торонто» в АХЛ (91,4% сэйвов, КН 2,56)
Артур Ахтямов отразил 36 из 37 бросков «Айовы» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов отразил 36 из 37 бросков «Айовы» в матче регулярного чемпионата АХЛ (2:1).
24-летний россиянин был признан первой звездой встречи.
В 9 играх в текущем сезоне у голкипера фарма «Торонто» 6 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,56.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости