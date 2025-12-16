Дмитрий Васильев: «Овечкин – главный российский спортсмен 2025 года. Он побил всевозможные рекорды»

Дмитрий Васильев: главный российский спортсмен 2025 года – Овечкин.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим российским спортсменом в 2025 году.

«Главный российский спортсмен 2025 года – Александр Овечкин. Он побил всевозможные рекорды.

Вне всякого сомнения, наш хоккеист был лучшим в 2025 году», – заявил Васильев.