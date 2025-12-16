Дмитрий Васильев: «Овечкин – главный российский спортсмен 2025 года. Он побил всевозможные рекорды»
Дмитрий Васильев: главный российский спортсмен 2025 года – Овечкин.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим российским спортсменом в 2025 году.
«Главный российский спортсмен 2025 года – Александр Овечкин. Он побил всевозможные рекорды.
Вне всякого сомнения, наш хоккеист был лучшим в 2025 году», – заявил Васильев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости